Sintesi primo tempo

45’ minuti che hanno dell’incredibile a Bergamo. Partono alla grande i nerazzurri che dominano la gara tanto da riuscire in 7’ a segnare tre gol. Ilicic al 14’, Gosens al 19’ e Muriel al 21’sembrano mettere a segno i colpi del ko. Ma invece di continuare a spingere l’Atalanta si siede e viene letteralmente travolta dal Toro negli ultimi 15’. Prima un gol salvato da Gosens sulla linea AL 38’, poi Belotti al 42’ si guadagna un calcio di rigore per una trattenuta ingenua in area di Palomino. Gollini para il penalty ma sulla respinta Belotti la seconda volta non sbaglia. Il Toro sente che la partita è riaperta e dopo 4’ va in gol con Bremer lesto a mettere in rete un pallone calciato da Mandragora e respinto dalla traversa. Gara pazza (tanto per cambiare) completamente riaperta e tutta da giocare nel secondo tempo. ATALANTA-TORINO 3-2.