Atalanta-Udinese finisce 1-1: gol di Malinovskyi, Beto agguanta il pareggio al 94’

Atalanta-Udinese di domenica 24 ottobre (ore 12,30 al Gewiss stadium, diretta tv su Dazn e Sky), è una sfida che presenta tantissimi rischi per Freuler e compagni. L’Udinese è una squadra che conta su una fisicità difficile da affrontare e, al contempo, che si esalta in contropiede. E l’emergenza difensiva che sta accompagnando i nerazzurri alla gara di oggi non lascia certo tranquilli. I friulani a loro volta sono alle prese con le assenze di Pereyra e Deulofeu. Contro l’Udinese l’Atalanta è imbattuta da 7 partite (sei vittorie e un pareggio, con 21 gol segnati). Nel periodo (dal 2018) i nerazzurri hanno fatto meglio solo con il Sassuolo. Non solo: l’Atalanta in casa batte l’Udinese da 4 gare di fila. Per arrivarci prima le erano servite ben 19 partite. Ma non c’è solo il bello: se oggi perdesse, l’Atalanta con appena 4 punti in 5 gare uguaglierebbe la peggior serie interna del millennio (2004/05). Rigori esclusi l’Atalanta è, con il Sassuolo, l’unica squadra di serie A che non ha ancora segnato da palla inattiva. L’Udinese, invece, è seconda in serie A tra le squadre che hanno effettuato più tiri da fuori area senza segnare: 39 tiri per i friulani, li precede la Roma con 45. In avvio Gasperini schiera Ilicic con Zapata in attacco, subito dietro c’è Malinovskyi. Assente Maehle per influenza.