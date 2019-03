Atalanta-Chievo dalle 15. A caccia del quinto posto: le formazioni ufficiali

Ci sono mille motivi per vincere la partita contro il Chievo. Il primo sono i tre punti, unico obiettivo possibile da qui alla fine del campionato, ma oggi pomeriggio c’è in palio ben altro: con una vittoria contro i veronesi infatti l’Atalanta aggancerebbe la Roma, sconfitta ieri contro la Spal, a quota 47 in classifica. E come se non bastasse staccherebbe il Torino battuto in casa dal Bologna. Un’occasione d’oro per la squadra di Gasperini che continua la sua corsa all’Europa league.

