Dopo il balletto di ieri sera: si gioca, non si gioca, rinvio il giorno seguente alle 15, no alle 19, finalmente nerazzurri in campo in un Gewiss Stadium in perfette condizioni dopo una giornata fredda ma di sole. Nonostante il pareggio dello Young Boys contro il Manchester United abbia reso matematica la terza posizione nel girone e quindi la qualificazione ai play-off di Europa League, l’Atalanta in campo per centrare per la terza volta consecutiva gli ottavi di finale della competizione più prestigiosa d’Europa. Per farlo serve solo una cosa: la vittoria.