Atalanta-Young Boys, parziale 0-0. Autogol di Lauper, fuorigioco Toloi: annullato - Diretta

Mercoledì 29 settembre per la prima volta nella sua storia l’Atalanta gioca una gara di Champions League nel suo stadio con il pubblico sugli spalti. Due anni fa c’era il pubblico, ma a San Siro. L’anno scorso si è giocato a Bergamo, ma a porte chiuse. Oggi Atalanta-Young Boys (ore 18,45 in diretta tv su Sky e Infinity) - valida per la 2a giornata del gruppo F - unisce l’Atalanta, la Champions, Bergamo e i tifosi. L’Atalanta ospita la capolista del girone (2-1 al Manchester United) che però è arrivata dai preliminari ed è la squadra di quarta fascia. Nella stagione scorsa, per dare un riferimento, lo Young Boys è stato eliminato nel 2° preliminare dai danesi del Midtjylland, poi nel girone dei nerazzurri (4-0 da loro all’esordio, 1-1 a Bergamo). Ma lo Young Boys è più forte di quei danesi. La squadra svizzera è quadrata, ha fisicità e velocità in attacco. L’Atalanta non potrà fare una gara d’attesa. Non c’è dubbio che serviranno pazienza e grande attenzione, ma non è credibile che Gasperini rinunci a giocare la sua partita. Perché se c’è una certezza in questa sfida è che le qualità tecniche dell’Atalanta sono superiori. E, soprattutto in attacco, dovrà pesare la differenza di valori. Perché la difesa degli svizzeri è fisica, ma vulnerabile. E ci sarà poi da far valere la regola dei cinque cambi, con cui l’Atalanta può più o meno confermare il livello degli 11 titolari, mentre gli svizzeri (ai quali tra l’altro mancano a centrocampo il leader Fassnacht, in difesa il nazionale Zesiger e in attacco il centravanti Nsame) nei rincalzi sono meno competitivi. In partenza Gasperini conferma in attacco Pessina e Malinovskyi a sostegno di Zapata, si rivede Muriel in panchina.