Ilicic illumina e segna, ma è tutta l’Atalanta a dare spettacolo! Benevento travolto 4-1

Sintesi primo tempo

Una bella Atalanta, nonostante il campo molto pesante che avrebbe potuto mettere in difficoltà le trame tecniche di Gasperini. Non è così, i nerazzurri partono forte e in maniera decisa, si portano avanti sin dal 1’ minuto tanto che Gosens va subito per due volte vicinissimo al gol. Ma è Ilicic che sembra giocare sul velluto e non sul fango come è il campo beneventino. Illumina, dribbla, tira e fa impazzire la difesa avversaria che lo raddoppia sistematicamente. Nessun raddoppio può sullo slalom in area dello sloveno che al 30’ salta come birilli tre difensori e infilala porta per il vantaggio. Una perla delle sue. Ispirato come mai forse quest’anno. Nerazzurri in avanti sino alla fine per cercare il raddoppio,ma per ora il Benevento regge.