Vedremo se sarà difficile smaltire la sbornia di gioia e euforia per la storica qualificazione agli ottavi di Champions. Il campionato non si ferma e a Bologna non sarà certo una partita semplice. Gasperini deve ancora fare a meno di Zapata e Ilicic e lascia a riposo Gomez. Dal primo minuto in campo ci sarà una formazione inedita in attacco, a supportare Muriel infatti ci saranno Pasalic e Malinovskyi.

In campo al Dall’Ara alle 15, segui qui la diretta delle azioni salienti.