Dopo la vittoria in casa con la Roma, l’Atalanta affronta il Bologna allo stadio «Dall’Ara». Bologna-Atalanta di mercoledì 23 dicembre (ore 20,45, diretta tv su Sky 202 e 252) è una sfida colma di motivazioni calcistiche, psicologiche, di classifica. Partendo dal fondo dopo la vittoria del Crotone, il Bologna di Mihajlovic non può certo star tranquillo: la terzultima è a 3 punti. E, all’opposto, dopo i ribaltoni di ieri (Juve-Napoli da rigiocare, poi Juve battuta dalla Fiorentina), l’Atalanta ha la possibilità non solo di migliorare la sua già buona classifica, ma anche di portarsi a un tiro da posizioni d’alta classifica che solo due settimane fa sembravano davvero lontanissime. Per la trasferta emiliana Gasperini cambia l’attacco e in partenza schiera Ilicic e Muriel, mentre Malinovskyi e Zapata siedono in panchina.