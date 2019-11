Brescia-Atalanta 0-2 - Diretta. Dopo la traversa di Balotelli raddoppia Pasalic

Partita molto sentita da sempre, ma quest’anno sugli spalti a Brescia non ci sarà il tifo organizzato bergamasco, in sciopero per la decisione della Prefettura bresciana di riservare l’accesso ai possessori di Dea Card. La gara sul campo avrà molti spunti anche se le due squadre sono divise da un abisso in classifica, il Brescia è ultimo a 7 punti, ben 15 in meno dell’Atalanta che è sesta e ne ha 22. Gasperini a sorpresa lascia in panchina Freuler e vara una formazione molto offensiva con Gomez, Ilicic, Pasalic e Muriel in campo. Le rondinelle, invece, schierano da primo minuto Balotelli.