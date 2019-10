Tutto quasi pronto per il secondo match di Champions che anche Gasperini ha definito decisivo, l’Atalanta alle 19 sarà in campo a San Siro contro lo Shakthar Donetsk. Intanto è in corso l’esodo verso Milano dei tifosi atalantini che, come di consueto, è occasione per una grande festa di sport.

Gian Piero Gasperini mischia un po' le carte: Gomez - come da pronostico - recupera dal problema al polpaccio e parte titolare, Pasalic e Palomino invece prendono il posto di Freuler e Kjaer. Torna Gollini in porta, che aveva riposato sabato in campionato contro il Sassuolo. Toloi e Masiello completeranno la difesa; Hateboer, de Roon e Castagne a centrocampo; confermato il tandem d’attacco, Ilicic-Zapata.

Nello Shakhtar una sola vera sorpresa: Konoplyanka parte dalla panchina, sostituito da Kovalenko. Davanti a Pyatov la linea a quattro sarà formata da Bolbat, Matviyenko, Kyvtsov, Ismaily; Stepanenko e Alan Patrick in mediana; Marlos, Kovalenko e Taison agiranno dietro Junior Moraes.

