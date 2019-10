City e Atalanta, storia di un sorpasso (arabo). Perché a Bergamo eravamo più forti

I 3 pilastri: Champions, stadio e sponsor

Da allora il City non ha mancato una sola partecipazione alla Champions League, accumulando preziosi quattrini: in media ha intascato dalla Uefa non meno di 45 milioni di euro in ogni edizione per i premi di risultato e il market pool. Da questa voce sono quindi esclusi gli incassi da stadio di queste gare e quelli incrementali di tipo commerciale e del merchandising. Al suo successo ha contribuito anche lo stadio, nato come City of Manchester Stadium per i Giochi del Commonwealth del 2002 e poi riconvertito al calcio. La media spettatori in campionato non scende da un lustro sotto i 53 mila e ha toccato il più basso nel 2006/07 con comunque 39.997 persone di media. Grazie ad esso il club incassa ogni anno dal solo stadio (vendita di biglietti e abbonamenti, ristorazione, eventi e visite) dai 57 ai 70 milioni di euro, a seconda del numero di gare disputate.