Come cambia Corner per la nuova stagione: ancora più analisi. Offerta per abbonarsi: 1 euro a settimana con L’Eco

Da un lato, nell’immediatezza, l’appuntamento con l’editoriale. Nelle ore successive, tendenzialmente alle 6 della mattina successiva, Corner proporrà il primo intervento di Gianluca Besana, l’analista di Corner. Un intervento più votato all’analisi tattica, con l’ausilio dei primissimi dati disponibili (le statistiche avanzate sono cosa molto diversa dai «rapportini» statistici pubblicati dalla Lega Calcio, che ancorché ufficiali scontano un ovvio margine d’errore molto alto dovuto alla rapidità di pubblicazione). Poi, il giorno dopo, Besana scenderà ancor più nel dettaglio, non solo per spiegare quel che è accaduto sul campo ma per trarne la «morale» tecnica, per spiegare ai lettori quali indicazioni generali sono emerse dal campo. Una sorta di «gioco corto» - la prima analisi - e «gioco lungo», l’approfondimento successivo, coordinati ovviamente con i «videocampetti», le spiegazioni tecniche curate da mister Andrea Bruniera.

In mezzo, la seconda novità importantissima: la raccolta statistica. Come già sperimentato nella seconda stagione di Corner, ma avendo a disposizione dati molto più accurati, torneremo a proporre il contenitore di tutte le statistiche degli atalantini. Ovviamente non proporremo la totalità dei parametri tecnici proposti da InStat, ma Carlo Canavesi sceglierà i più indicativi, che saranno aggiornati di giornata in giornata e dunque proposti per la consultazione. Chiunque cercherà un dato aggiornato sulla stagione dell’Atalanta saprà che lo potrà trovare nel «raccoglitore» di Corner.

Raccoglitore che, grazie all’«InStat Index», l’algoritmo che riassume in una sola cifra il valore delle prestazioni dei giocatori, compilerà anche la classifica «tecnica» di rendimento dei giocatori. I lettori avranno un anno di tempo per prendere «confidenza» con questi dati, per poi partecipare a un ulteriore «sviluppo» di Corner, già in preparazione per la stagione 22/23.