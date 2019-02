Corner, disponibile anche l’abbonamento mensile

È una richiesta arrivata dai lettori: potersi abbonare a Corner mensilmente, «provando» la nuova sezione de L’Eco di Bergamo dedicata all’Atalanta prima di abbonarsi per dodici mesi come da proposta attiva dal 12 dicembre, giorno dell’avvio delle pubblicazioni di Corner. Gradualmente questa richiesta è venuta avanti, in particolare all’interno del gruppo Facebook, al punto che il Team di Corner ha scelto di ascoltare i lettori. Da oggi è infatti attiva la possibilità di sottoscrivere un abbonamento a Corner di un mese, al prezzo di 5,90 euro. La possibilità rimarrà attiva fino al 31 marzo.

Ricordiamo che l’abbonamento annuale costa 45 euro e che Corner pubblica ogni giorno due o tre approfondimenti sull’Atalanta. Dalle analisi tattiche di Gianluca Besana e Gianluca Savoldi agli editoriali pubblicati pochi minuti dopo la fine delle partite, dalle moviole in tempo praticamente reale ai racconti di Stefano Corsi, dalla macchina del tempo di Isaia Invernizzi ai «colpi di tacco» di Dino Nikpalj (da non perdere quello di sabato, che «analizza» le diversità, ma anche le tante vicinanze, tra Atalanta e Torino), fino alle «corrispondenze» dall’Europa di Glenn Stromberg, il capitano per eccellenza dell’Atalanta. Ma non è tutto: i lettori sono protagonisti al punto che spesso proprio dalle discussioni di Facebook sono nate richieste di servizi, poi pubblicati su Corner.

L’abbonamento si può sottoscrivere cliccando qui