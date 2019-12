Corner, è tempo di rinnovare: ai fedelissimi annuale a 35 euro. E poi regalo di Natale e spot tv

Corner sta per spegnere la sua prima candelina. Il gruppo Facebook era stato «acceso» l’8 dicembre 2018, e ha festeggiato ieri il primo anno di attività, con 2.407 iscritti, 8.850 post, quasi 75.000 commenti e oltre 211.000 «reazioni». Numeri da capogiro, che fanno il paio con quelli del sito, che aveva avviato le pubblicazioni il 12 dicembre ed è ormai a un passo dai mille approfondimenti pubblicati (lunedì 9 dicembre saremo a quota 990).

Dunque, per i «fedelissimi» di Corner è tempo di rinnovare gli abbonamenti annuali sottoscritti all’avvio di questa iniziativa. Per loro, ecco un prezzo tutto particolare: sottoscrivendo il nuovo abbonamento prima della scadenza di quello «vecchio», per i primi due anni (il rinnovo ora sarà sempre automatico) pagheranno 35 euro all’anno, come 12 mesi al prezzo di 10. Al termine della promozione, invece, l’abbonamento si rinnoverà a 38,5 euro all’anno, dunque con un mese in regalo (prezzo di cui potranno usufruire in caso di rinnovo dopo la scadenza). Questo è anche il prezzo per chi sottoscriverà ex novo l’abbonamento annuale con rinnovo automatico: 38,5 euro.

Mentre resta invariata, la tariffa mensile di 3,5 euro con rinnovo automatico, sparisce la tariffa annuale «secca» (dunque senza rinnovo automatico) da 45 euro.