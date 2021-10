«Ripartiamo con un nuovo tour de force di partite e dalla gara di Empoli, storicamente un campo difficile. Ovviamente la partita con il Manchester è importante e di grande prestigio, ma adesso dobbiamo pensare all’Empoli. Poi avremo qualche giorno per preparare l’impegno di Champions League». Così mister Gian Piero Gasperini ha parlato sabato in conferenza stampa alla vigilia della sfida Empoli-Atalanta per la 8ª giornata di Serie A, domenica 17 ottobre alle 15 (diretta tv su Dazn). La squadra toscana è partita bene e ha ottenuto risultati importanti: «In tutte le gare, con qualsiasi avversario e anche quando si affrontano le neopromosse, si vede in campo un gioco molto dinamico. L’Empoli ha ottenuto diverse vittorie, sta facendo bene ed ha entusiasmo. Andreazzoli è un allenatore propositivo e organizza molto bene le sue squadre».