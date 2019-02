Il momento che tutti attendevano è arrivato. Fiorentina-Atalanta, semifinale di andata di Coppa Italia. Una delle partite che vale una stagione, insieme ovviamente al ritorno che si giocherà a Bergamo. Il futuro passa da stasera, dalla grinta con cui i giocatori di Gasperini affronteranno i viola in una partita che si preannuncia tesa e non solo per questioni di campo. La buona notizia è il ritorno in campo del Papu Gomez, assente a Torino a causa di un problema muscolare. Un’assenza, quella del numero 10, che si è sentita parecchio là davanti. A centrocampo invece mancherà Freuler, squalificato. In difesa spazio a Mancini.

Primo tempo