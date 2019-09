Primo tempo

38’: OCCASIONE ATALANTA. Triangolo a velocità spaziale tra Zapata-Ilicic e Pasalic che conclude ma Radu blocca il pallone.

35’: OCCASIONE ATALANTA. L’Atalanta spinge, è cresciuta. Azione avvolgente durata parecchi minuti schiacciando il Genoa davanti alla sua porta. Zapata svirgola una palla vagante in area il pallone viene fermato da Radu. Ma nerazzurri bene così.

30’: AMMONIZIONE GENOA. Romero giallo per brutto fallo su Gomez.

29’: OCCASIONE ATALANTA. Zapata percussione potente e veloce, fa tutto il campo e crossa in mezzo. la difesa genoana si salva in angolo.

28’: OCCASIONE GENOA. Larager tira dal limite deviazione provvidenziale di Djimsiti.

23’: Il caldo si fa sentire, l’arbitro chiama una pausa “Coolin break”

20’: I nerazzurri sono riusciti a prendere le misure dei liguri e si fanno vedere con più insistenza dalle parti di Radu. Djimsiti manca la deviazione di testa per un soffio.

18’: OCCASIONE GENOA. Radovanovic, tiro rasoterra da fuori area, Gollini è sulla traiettoria il pallone sfiora il palo esterno della porta.

13’: OCCASIONE ATALANTA. Ottima combinazione Ilicic per Pasalic all’interno dell’area , il numero 88 non ci arriva per un soffio, era solo davanti a radu.

10’: In questi primo 10’ più vivace il Genoa, con un possesso palla più alto rispetto ai nerazzurri.

6’: OCCASIONE GENOA. Criscito crossa in area un pallone velenoso, la difesa atalantina mette provvidenzialmente in angolo.

1’: Primo pallone giocato dai nerazzurri. A Genova allo stadio temperatura torrida, non solo per il tifo del pubblico, ci sono 27°C.

Ecco le formazioni ufficiali

Genoa (3-5-2): 97 Radu; 17 Romero, 2 Zapata, 4 Criscito; 18 Ghiglione, 20 Schone, 21 Radovanovic, 8 Lerager, 3 Barreca; 99 Pinamonti, 11 Kouame.

A disp.: 93 Jandrei, 32 Ankersen, 33 Pajac, 11 El Yamiq , 14 Biraschi, 5 Goldaniga, 31 Saponara, 29 Cassara, 15 Jagiello, 30 Favilli, 9 Sanabria, 19 Pandev. All. Martinazzoli.

Atalanta (3-4-1-2): 95 Gollini; 5 Masiello, 6 Palomino, 19 Djimsiti; 33 Hateboer, 11 Freuler, 8 Gosens; 88 Pasalic, 10 Gomez; 72 Ilicic, 91 Zapata.

A disp.: 1 Sportiello, 31 Rossi, 41 Ibanez, 21 Castagne, 15 de Roon,4 Kjaer, 13 Arana, 2 Toloi, 18 Malinovskyi, , 9 Muriel, 99 Barrow. All. Gasperini.

Arbitro: Fabbri di Ravenna.