Sintesi primo tempo

Dopo i primi 10’ minuti di studio reciproco, l’Atalanta prende in mano il pallino del gioco: pressa alto e non fa ripartire l’Inter che si rende pericolosa soprattutto in contropiede con Lukaku che è però contenuto con grande sicurezza da Djimsiti. I bergamaschi spingono: Zapata davanti è un faro, tocca decine di palloni soprattutto sulla fascia sinistra e fa salire la squadra. È lui che ha la palla del vantaggio sulla testa al 40’ ma Handanovic è anche fortunato e d’istinto mette la palla in angolo. È l’occasione migliore della gara sino a qui.

Finisce il primo tempo il risultato è giusto INTER-ATALANTA 0-0.