Inter-Atalanta è match interessante sotto molti punti di vista. Alle 18 a San Siro scenderanno in campo due formazioni in lotta per l’Europa e determinate non perdere terreno rispetto alle avversarie, in una giornata che ha visto il passo falso del Milan contro la Juve, mentre la Roma con il suo capitano e gladiatore De Rossi ha dato una spallata forse definitiva alle speranze europee della Samp, anche se il campionato potrà riservare ancora molte sorprese. In campo ci sarà il contestatissimo Mauro Icardi, atteso per la prima volta di fronte ai propri tifosi dopo i dissapori con la società. Per sostituire Zapata, squalificato, Gasperini cambia modulo, lascia in panchina Barrow e mette Castagne e Psalic a supporto di Gomez e Ilicic. Nell’Inter Nainggolan e Dalberto partono dalla panchina.