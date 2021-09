Inter-Atalanta di oggi (ore 18 al Meazza di Milano) è una sfida tra due grandi in divenire. Due grandi che dopo 5 turni sono in alta classifica, con gli impegni di Champions League che incombono su entrambe. Il confronto di San Siro la prima seria verifica stagionale sia per la squadra di Gasperini sia per i ragazzi di Inzaghi. Qualche numero sui precedenti. I milanesi hanno perso solo una delle ultime nove partite giocate e cinque volte non hanno preso gol. L’Atalanta ha perso 5 delle ultime 7 sfide disputate a San Siro: 14-2 il conto totale dei gol segnati. Tra l’altro l’Inter è anche la squadra che ha vinto più gare in casa nel 2021 (14), segnando 46 gol (3,3 gol a partita). Mentre l’Atalanta cerca la terza vittoria nelle prime tre trasferte del campionato. Ci è riuscita una sola volta, nel 2018/19.