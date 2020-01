Sintesi primo tempo.

L’Inter parte fortissimo mettendo in difficoltà la difesa dei bergamaschi. Al 1’ un palo di Lukaku e al 4’ Lautaro in gol. L’Atalanta non si rassegna ma è L’Inter che rischia di subire il raddoppio sempre con Lautaro al a salvare il risultato sulla linea Palomino. Nel finale Toloi ha una doppia occasione davanti alla porta, cade in area e chiede il rigore che l’arbitro non concede anche se non va direttamente al monitor per consultare la Var ma si fida del quinto uomo (dal replay sembra che Lautaro sgambetti con il braccio la gamba di Toloi, ma le immagini non sono chiare, le proteste dei bergamaschi invece sì). Un’Atalanta che è apparsa capace di arrivare al pareggio, vince nettamente nel possesso palla ma Lukaku e Lautaro in avanti fanno paura. INTER-ATALANTA 1-0 .

In campo alle 20.45. Segui la diretta dei momenti salienti qui.