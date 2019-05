I risultati delle dirette concorrenti sono stati fino a qui buoni. Il mezzo passo falso della Roma contro il Sassuolo e la sconfitta del Toro permette ai nerazzurri di conquistare il primo importante obbiettivo della stagione, il sesto posto matematico, il lascia passare per i preliminari di Europa League.Un risultato storico per i nerazzurri che lo conquistano per il terzo anno consecutivo, segno di una continuità incredibile e di un progetto vincente, costruito su basi molto solide. Il Milan, invece, ha vinto contro il Frosinone e per ora si è riportato davanti ai nerazzurri. In concomitanza si gioca anche Napoli-Inter.