Dopo il 3-3 in Champions League con lo Young Boys, l’Atalanta torna a concentrarsi sul campionato. Juventus-Atalanta di sabato 27 novembre - ore 18 all’Allianz stadium di Torino, diretta tv solo su Dazn - è il primo dei tre scontri diretti (seguiranno Napoli fuori e Roma in casa) che i nerazzurri giocheranno nei prossimi 5 turni di campionato. E nel mezzo c’è pure il Villarreal. Ma mentre il Napoli è tanto avanti e la Roma sembra un passo indietro per valori, il confronto con i bianconeri comunque vada è una partita chiave della stagione. Di certo l’Atalanta gioca con un vantaggio: comunque vada resterà davanti in classifica, anche se da +1 a +7 cambia tantissimo. Oggi l’Atalanta per la prima volta in stagione gioca con la terza divisa, color corallo con i dettagli nerazzurri.