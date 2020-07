I punti che separano le due squadre sono tanti e in casa la Juventus ha vinto 14 delle 15 partite disputate, ma non per questo è vietato sognare. Questa Atalanta ci ha abituato a stupire e in fondo al cuore di tutti i tifosi bergamaschi c’è il desiderio che anche stasera i ragazzi di Gasperini possano ambire all’impresa impossibile.

Nessuna sorpresa nella formazione schierata da Gasperini, Gollini in porta, davanti a lui Toloi e Djimsiti e con il ritorno di Palomino in panchina va Caldara. A centrocampo Freuler, Hateboer, de Roon e Gosens, in attacco Gomez con Ilicic e Zapata. All’ultimo minuto Gosens ha avuto un fastidio muscolare e in campo va Castagne.

Segui qui le fasi salienti della gara dalle 21.45.