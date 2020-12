Dopo i sorteggi degli ottavi di Champions League torna sotto i riflettori il Campionato di Serie A. Juventus e Atalanta si sfidano a Torino mercoledì 16 dicembre alle 18,30 (diretta su Sky 202 e 251), gara del 12° turno, anticipo del turno infrasettimanale. I bianconeri sono reduci dalla vittoria con il Genoa, mentre in nerazzurri arrivano dal 3-0 con la Fiorentina. Per la sfida con la Juve Gasperini parte con Malinovskyi e Pessina a supporto di Zapata davanti, Gomez in panchina. Pirlo schiera Morata, che ritorna titolare, con Ronaldo; a centrocampo torna Betancur, Dyabala in panchina.