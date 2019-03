La comunità di Corner alla Milano Digital Week

L’appuntamento è per le 18,30 di venerdì 15 marzo, al «Talent Garden Calabiana», in via Arcivescovo Calabiana, 6, a Milano. Lì, nell’ambito di uno dei 500 eventi della Milano Digital Week, ci sarà anche Corner.

Sì, il nostro giovane progetto (Corner ha cominciato le pubblicazioni il 12 dicembre scorso, mentre il gruppo Facebook è nato il 9 dicembre), si è già fatto notare al punto che gli organizzatori della più importante manifestazione italiana sull’innovazione (il tema di quest’anno è l’intelligenza urbana) hanno invitato Roberto Belingheri, vicecaporedattore de L’Eco di Bergamo e «curatore» di Corner, a partecipare a un dibattito sul tema delle comunità nei social. «Give people the power to build community and bring the world closer together», questo il tema dell’incontro, nel quale sarà esposta l’esperienza della «comunità» di Corner, un gruppo al quale viene lasciata libertà di pubblicare senza filtri, ma nel rispetto di regole ben chiare e accettate al momento dell’iscrizione. Libertà e rispetto sono le «parole chiave» di Corner, che oggi conta 1625 iscritti, che dal 9 dicembre hanno creato oltre duemila post, oltre 15mila commenti, oltre 38mila reazioni. Ma soprattutto, al netto di pochissimi momenti di fibrillazione, nella comunità di Corner si discute di Atalanta con ironia, rispetto e anche molto autocontrollo. Caratteristiche che evidentemente hanno suscitato l’interesse degli organizzatori della Milano Digital Week.

Qui il link all’incontro. https://www.milanodigitalweek.com/eventi/facebook-community-leadership-circle-milano-give-people-the-power-to-build-community-and-bring-the-world-closer-together