Il prepartita

Per puntare il secondo posto si può solo vincere. Parma-Atalanta di oggi (ore 19,30 allo stadio «Tardini») è il penultimo appuntamento del torneo 2019/20 ed è già una mezza finale: con tre punti, infatti, la successiva gara dei nerazzurri con l’Inter sarebbe spareggio per il podio. Per le due squadre questa sarà la 12a partita negli ultimi 38 giorni e il caldo sarà l’avversario peggiore per entrambe. Il Parma è reduce da due vittorie che dopo un periodo complicato l’hanno riportato al 10° posto in classifica, ma la stagione per i ducali è praticamente conclusa. Per nerazzurri, invece, dopo tre pareggi di fila in trasferta la vittoria è l’unica via possibile. Anche per arrivare a una serie di record in trasferta: 11 vittorie (il record è di 10), più degli attuali 45 gol, i 40 punti (quanti l’Inter, che poi verrà a Bergamo...: ora siamo a 37). E poi quel primato mai citato: in tutto il campionato una sola sconfitta in trasferta (1-2 a Bologna il 15 dicembre scorso, quattro giorni dopo l’impresa di Karkhiv: 3-0 allo Shakhtar). E poi i record assoluti: le 22 vittorie da migliorare, i 75 punti da migliorare, l’obiettivo 100 gol in campionato (siamo a 96).