Atalanta-Genoa 0-0 - I nerazzurri difendono la Champions: segui la cronaca in diretta

Quarto posto, da difendere con le unghie. E’ l’unico obiettivo di questa Atalanta che si presenta alla sfida contro il Genoa senza alcune pedine fondamentali: niente capitan Papu, Mancini, Masiello e Toloi, ma l’undici scelto da Gasperini è senza stravolgimenti con Hateboer, Castagne e Gosens insieme. Davanti Zapata, Ilicic e Pasalic. L’avversario da non sottovalutare, oltre al Genoa, è la finale di Coppa Italia che mercoledì attende i nerazzurri. Il rischio di avere già la testa a Roma è altissimo.

Primo tempo

5’ - Radovanovic prova il tiro da fuori area: alto.

4’ - Azione manovrata al limite dell’area con Ilicic, Gosens, Freuler e infine Zapata che non riesce a raggiungere il filtrante del centrocampista svizzero. Ottima pressione nerazzurra.

1’ - Partiti!