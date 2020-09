Sintesi primo tempo

Primo tempo spettacolare e ricco di occasioni e di ritmo. La retroguardia atalantina come di consueto parte male e incespica in qualche occasione soprattutto è Sutalo che sembra il più in difficoltà. E’ il Torino, infatti, ad andare in vantaggio all’11’ con Belotti.

I nerazzurri non ci stanno e sul rovesciamento di fronte grande tiro all’incrocio di Gomez che pareggia, è il 13’.

La gara prosegue con continui rovesciamenti di fronte. Decide un gol stupendo di Muriel che infila un diagonale da antologia al 21’: è 2 a 1 per i nerazzurri.

Belotti è sempre pericoloso, ma è ancora l’Atalanta a completare il ribaltamento del risultato con un gol di Hateboer al 42’. Non passa un minuto che l’indomito Belotti mette in rete un pallone da vero rapace dell’area di rigore. per lui è doppietta.

Il primo tempo finisce 3 a 2 per i ragazzi di Gasperini. Un’Atalanta scoppiettante in attacco, ma incerta in difesa. Una partita ancora aperta a qualsiasi risultato.