Un punto che sa di vittoria: l’Atalanta in totale emergenza blocca la Lazio sullo 0-0

L’Atalanta in grande emergenza e certo non ci si può aspettare che domini una Lazio in formazione tipo. I nerazzurri sono comunque bravi e diligenti in difesa tanto che i padroni di casa, pur mantenendo il possesso di palla per oltre il 60%, non riescono mai a tirare in porta. La difesa di Demiral, Palomino Djimsiti reggono molto bene anticipando sempre gli attaccanti laziali. Sulle fasce Pezzella e Zappacosta cercano invano qualche progressione in avanti ma a questa Atalanta manca la solita tecnica e soprattutto in avanti Miranchk e Piccoli non riescono quasi mai a tenere palla per far salire i compagni. Il più in forma oggi è Pessina. Nessun tiro in porta delle due squadre in 45’. Molti sbadigli e poco ritmo all’Olimpico. Primo tempo LAZIO-ATALANTA 0-0.