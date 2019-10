L’Atalanta viene dall’avvio di stagione migliore di tutti i tempi: 16 punti nelle prime 7 gare. In attacco mancherà Zapata, infortunato. La Lazio è staccata di 5 lunghezze dai nerazzurri e viene da un pareggio 2-2 contro il Bologna e prima da due vittorie: in Europa League contro il Rennes e in campionato 4 a 0 contro il Genoa. I ragazzi di Gasperini hanno vinto le ultime due sfide di seria A contro la Lazio.

Gasperini a sorpresa lascia fuori Ilicic e de Roon, in campo Malinovskyi e Muriel.

