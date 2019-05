Lazio-Atalanta in campo alle 15 - Live

Il Gasp schiera Ilicic dal primo minuto

Nerazzurri ancora in campo con una sfida decisiva. All’Olimpico sarà battaglia per la Champions. I tre punti valgono oro per entrambe le formazioni, forse più per la Lazio rientrerebbe in corsa, mentre l’Atalanta sarebbe lanciata addirittura verso la terza posizione occupata dall’Inter.