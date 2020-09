Lazio-Atalanta è il recupero della gara del 1° turno di serie A rinviato 10 giorni fa per concedere ai nerazzurri almeno 4 settimane di preparazione dopo gli impegni di Champions. E, subito in avvio di campionato, rinnova una sfida davvero speciale visti i precedenti. Due anni fa ha assegnato la Coppa Italia (alla Lazio: 2-0); nella stagione scorsa, alla ripresa dopo il lockdown (3-2 per l’Atalanta), ha eliminato i biancocelesti dalla corsa scudetto e alla fine li ha relegati al 4° posto. Pur con gli stessi 78 punti dell’Atalanta in stagione e gli stessi 279 punti nell’ultimo quadriennio (da Gasperini). È un big match dal grande fascino, ma con altre 36 partite da giocare essere davanti adesso conta poco. Nella stagione scorsa da novembre la Lazio è stata davanti per 22 turni, poi nelle ultime sei giornate l’Atalanta l’ha scavalcata, restando davanti sino alla fine grazie agli scontri diretti.