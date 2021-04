Le chat vocali di Corner passano da Clubhouse al canale Telegram (così tutti possono partecipare)

Piccola novità per le chat vocali di L’Eco e Corner, che cambiano piattaforma. Dopo qualche mese di sperimentazione su Clubhouse, la redazione ha deciso di passare a Telegram. Il funzionamento è pressappoco lo stesso, ma Telegram ha il vantaggio, più volte annunciato da Clubhouse ma mai concretizzatosi, di essere già disponibile per tutte le piattaforme, dunque sia per Iphone che per Android. Il canale Corner su Telegram è già attivo a questo link https://t.me/corner_atalanta dunque è sufficiente scaricare la app, profilarsi e iscriversi al canale. Una notifica avviserà gli iscritti ogni volta che gli amministratori avvieranno un dibattito post partita o infrasettimanale. Si comincia già dopo Fiorentina-Atalanta.