Lecce-Atalanta 2-1. Primo tempo sottotono, nerazzurri limitano lo svantaggio- Diretta

Lecce-Atalanta nella 14esima giornata infrasettimanale del campionato di serie A. Dopo la buona notizia dell’assoluzione di Palomino, nessuna squalifica per doping, i nerazzurri arrivano in Puglia dopo la sconfitta di misura in casa con il Napoli che comunque ha mostrato una squadra in costante crescita capace di mettere sotto anche la capolista. Zapata è pronto per cercare di interrompere un digiuno che dura da ben 200 giorni, Muriel è invece rimasto a Bergamo con Zappacosta. Tra i convocati del Gasp figura anche Vorlicky, alal destra classe 2002.