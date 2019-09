L’Eco di Bergamo e la Champions dell’Atalanta: il 18 un’edizione straordinaria

Due giornali. In quasi centoquaranta anni di storia, L’Eco di Bergamo non era mai uscito in edicola, nello stesso giorno, con due giornali. E’ quello che faremo mercoledì, per festeggiare così il traguardo storico dell’Atalanta: l’esordio in Champions League. Una cosa che L’Eco non aveva mai fatto, per celebrare una cosa che l’Atalanta non aveva mai fatto. «Due storie ogni giorno una a fianco all’altra», è il titolo dell’editoriale del direttore Alberto Ceresoli, che spiega il senso dell’iniziativa. Poi, tantissimi approfondimenti e racconti sul tema della Champions. Interviste a Elio Corbani e Massimo Carrera, gli auguri autografati dai tifosi vip, la storia delle squadre esordienti in Champions League e la storia calcistica delle tre città che ospiteranno l’Atalanta, miniguide turistiche e tanto altro ancora. In totale 40 pagine tutte esclusivamente a tinte atalantine.

Un’iniziativa che affiancherà il giornale «tradizionale» di quel giorno e che soprattutto non costerà nulla ai lettori. E che gli abbonati di Corner potranno leggere gratuitamente nelle pagine di Corner, a partire dalla mezzanotte di mercoledì 18.