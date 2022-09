L’urlo di Højlund e Lookman , Monza battuto. Atalanta da vertigini, ora è sola in vetta

Nel secondo tempo, fuori Zappacosta e dentro Soppy, ma è l’atteggiamento che pare subito diverso e come ormai da 5 gare a questa parte sono i secondi 45’ minuti a fare la differenza dopo un primo tempo in sofferenza. Al 12’ Lookman mette una bellissima palla in mezzo per Højlund che va deciso e mette in rete il suo primo gol con la maglia nerazzurra alla prima gara da titolare a soli 19 anni. Il gol è inizialmente annullato per un fuorigioco inesistente, ma ci pensa la Var a sistemare tutto. Dopo il vantaggio i nerazzurri prendono ancor più campo e raddoppiano subito al 20’ grazie a Lookman servito benissimo da Ederson. Poi la partita non ha più niente da dire, raffica di cambi dall’una e dall’altra parte ma il Monza è rassegnato alla quinta sconfitta consecutiva, mentre l’Atalanta si gusta la gioia di un’inaspettata vetta solitaria in campionato dopo 5 gare, un altro tassello che resterà nella storia della società che non smette di stupire nell’era Gasperini.