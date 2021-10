L’Atalanta di Gian Piero Gasperini incontra il Manchester United mercoledì 20 ottobre all’Old Trafford (ore 21, diretta tv su Sky e su Infinity). Una delle sfide più ambite, nel palcoscenico più prestigioso in cui i nerazzurri hanno giocato in 114 anni di storia, da primi in classifica nel Gruppo F della Champions League 2021-2022. Certo, non è la partita più importante mai giocata – il Real negli ottavi di un anno fa e il Psg nei quarti del 2019 valgono di più – eppure nessuna sfida è affascinante quanto questa, perché si gioca nel «Teatro dei sogni» e di fronte ai formidabili tifosi dello United, mentre entrambe le sfide precedenti si sono svolte a porte chiuse. Mister Gasperini è in evidente emergenza nelle scelte di formazione dato che l’indisponibilità di Toloi (oltre a quelle di Djimsiti, Hateboer, Gosens e Pessina) lascia solo due difensori centrali disponibili (tra i big). Insomma, un’Atalanta in emergenza d’organico sfida uno dei club più blasonati del mondo in un ambiente caldissimo. Ma almeno ha il vantaggio di poter accettare qualsiasi risultato. Perché tra due settimane si giocherà il ritorno a Bergamo e poi resteranno le ultime due sfide con Young Boys e Villarreal. E quelle decideranno la qualificazione. Al via Gasperini punta sull’attacco Ilicic-Muriel, entrambi reduci da un’ottima prestazione nella sfida di campionato con l’Empoli.