Secondo esordio consecutivo in Champions League per l’Atalanta, mercoledì 21 ottobre. A Herning (ore 21, diretta tv su Sky), nel cuore dello Jutland centrale in Danimarca, la banda Gasperini comincia la sua seconda avventura nel torneo di calcio per club più prestigioso e difficile del mondo incontrando il Midtjylland. E la continuità di formazione rispetto alla stagione scorsa è un segnale che il progetto Atalanta è ponderato e, soprattutto, di medio periodo. Dopo il 3° posto in A d’inizio agosto e la semifinale di Champions scivolata via all’89’ contro il Psg, l’Atalanta col miglior mercato della sua storia ha confermato tutti i big. Per provare a ripetersi, partendo dalle grandissime esperienze appena maturate.