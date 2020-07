Primo tempo

30’: OCCASIONE MILAN. Ancora Calhanoglu, traversa, ma l’arbitro fischia il fuorigioco.

26’: Malinovskyi SBAGLIA, indovina la traiettoria Donnarumma.

23’: RIGORE ATALANTA. Malinovskyi cade in area, Biglia quando è a terra gli tira un pestone. Rigore e ammonizione per il rossonero.

17’: OCCASIONE MILAN. laxalt da fuori, Gollini non si fida e spizzica in angolo.

14’: MILAN GOL: Punizione di Calhanoglu dal limite sinistro dell’area, tutti is aspettano un cross in mezzo e invece il giocatore rossonero tira direttamente in porta sorprendendo Gollini. MILAN-ATALANTA 1-0

7’: OCCASIONE ATALANTA. Da buona posizione il Papu tira fuori

6’: OCCASIONE ATALANTA. Gomez, punizione in area per il colpo di testa di Zapata, alto.

3’: OCCASIONE ATALANTA. de Roon tiro improvviso da fuori area, il pallone sibila di poco a fianco del palo destro di Donnarumma che sembrava esserci.

1’: Alle 21.47 fischio dell’arbitro Doveri, inizia Milan-Atalanta. Serata fresca a San Siro. Tensione a mille. primo pallone giocato dai nerazzurri.