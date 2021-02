Napoli-Atalanta di mercoledì 3 febbraio al San Paolo intitolato a Diego Maradona (ore 20,45, diretta tv su Rai1) è l’andata della semifinale di Coppa Italia. Il ritorno si giocherà mercoledì prossimo a Bergamo, chi passa il 19 maggio sfiderà in finale la vincente di Inter-Juventus (1-2 martedì sera nell’andata di San Siro). I nomi delle contendenti rimaste in gara - Atalanta, Inter, Juventus e Napoli - rendono bene l’idea del prestigio che la formula attuale garantisce al torneo. E spiegano cosa vale oggi l’Atalanta nel panorama del calcio italiano. Ecco perché - vinta la Coppa nel 1963 e persa in modo beffardo la finale (la terza...) di due anni fa con la Lazio - il club nerazzurro consideri importantissimo il torneo. Qui sotto la diretta web.