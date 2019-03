Confronto numero 38 in serie A tra Parma e Atalanta. Sono 14 le vittorie dei ducali contro le 10 atalantine e 13 pareggi. Ottima occasione per i nerazzurri di avvicinare il Milan che è stato sconfitto sabato dalla Samp, 1 a 0 con la clamorosa papera di Donnarumma che dopo 30 secondi dall’inizio del match ha servito su un piatto d’argento la palla a Defrel. Giornata importante e molto interessante per la zona Europa perchè si giocano molti scontri diretti che potrebbero muovere molto l’alta classifica: Inter- Lazio (alle 20.30), Fiorentina-Torino (alle 15) e Roma-Napoli (alle 15).

Ecco le formazioni ufficiali del match.