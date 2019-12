Qui Kharkiv (finalmente): la grande attesa dei 500, arrivati contro ogni imprevisto

Anche per questo di bergamaschi in giro per le strade di Kharkiv ce ne sono pochini, vuoi per la temperatura vuoi perché la città di suo non è che offra granché. Francamente è bruttarella e triste assai, un paio di strade commerciali e lei, Ploscad Svobody, la grande piazza della libertà, la sesta più grande del mondo: 120mila metri quadri di spianata in linea con la città. Triste. Ma baricentrica, e alla fine i pullman di tutti sono arrivati qui da dove alle 18 si riparte direzione stadio.

Riassunto delle migrazioni precedenti. Il pullman che ha lasciato l’aeroporto di Kiev nel tardo pomeriggio di martedì è arrivato a destinazione con la sua trentina di occupanti verso le 1,30 di mercoledì dopo 7 ore di Ucraina coast to coast su strade non proprio bellissime e una discreta nebbia. Quella che ha costretto il volo Lot da Varsavia a Kharkiv a dirottare sulla capitale ucraina. Chi è rimasto a pernottare a Kiev, una quindicina di persone, ha invece provato l’ebbrezza delle ferrovie ucraine: 4 ore e 45 minuti destinazione Kharkiv in mezzo al nulla più nulla del nulla. Alle 11,30 il gruppo ha varcato la soglia della monumentale stazione centrale.