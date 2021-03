Sintesi primo tempo

Un’Atalanta che parte bene, senza timori reverenziali e prende subito l’iniziativa. Dopo pochi minuti una bella occasione per Gosens su cross di Muriel, ma il tedesco non riesce a dare forza alla conclusione. Al 15’ è Djimsiti ad avere sui piedi un bel pallone ma spara alto in contro tempo. E’ sempre il difensore albanese a essere protagonista anche a in difesa, il suo tuffo serve a bloccare un pallone che sarebbe andato in porta.

Poi l’errore di Sportiello che in un disimpegno serve involontariamente Modric che serve Benzema per il vantaggio al 27’.

Poi i nerazzurri cercano di portarsi in avanti ma sono tanti gli errori di impostazione. Si segnala ancora un tiro di Malinovskyi da buona posizione, alto. Sul fischio di fine primo tempo l’arbitro interrompe una buona occasione dei nerazzurri in cui Muriel che si sarebbe trovato a tu per tu con il portiere dei Blancos. Finisce qui il primo tempo, non le speranze nerazzurre.