Ritratto di De Zerbi, il bresciano del Sassuolo che sogna lo sgambetto

«Le conoscenze progrediscono»

De Zerbi è un allenatore camaleontico e moderno, in grado di modellare le sue squadre in base all’avversario di turno. In una recente intervista ha detto: «Il calcio è facile e resterà sempre 11 contro 11, con 2 porte ed un pallone, ma le conoscenze progrediscono. Si deve avere un’apertura verso il nuovo, mantenendo un equilibrio tra il rimanere ancorato al proprio credo e modificarlo». Questa sua apertura mentale verso il nuovo, lo porta ad utilizzare l’analisi video come strumento per lo studio degli avversari e soprattutto per studiare il movimento ed i gesti tecnici e tattici dei propri giocatori. Lo studio dell’avversario non cambia comunque la sua idea di gioco, al massimo ne condiziona le scelte riguardo alcune situazioni di gara che riguardano l’occupazione degli spazi e lo sviluppo delle linee di passaggio. Il lavoro tattico settimanale delle sue squadre riguarda proprio questi aspetti.

Il suo punto di vista strategico è ben riassunto da quest’altra sua dichiarazione: «L’avversario è basilare, tu decidi l’idea, ma quello che sarà non lo decidi tu da solo … però la palla la vuoi sempre, non la butti mai, se la indirizzi sopra è per scavalcare l’avversario. Il DNA resta lo stesso».

I tifosi dell’Atalanta sono avvisati, Roberto De Zerbi non regalerà nulla domenica. Serviranno quindi massima concentrazione ed intensità per battere il Sassuolo nell’ultima fatica di campionato. Soprattutto bisognerà evitare cali di tensione che nella gara d’andata tra il 51° ed il 57° minuto erano costati la doppietta di Duncan che aveva rimesso in partita il Sassuolo ( 2 a 3 parziale a favore dei nerazzurri ). Era servito il miglior Ilicic di stagione, che nei 31 minuti di utilizzo aveva messo a segno una tripletta per schiantare 2 a 6 i neroverdi. Chiaramente sotto le mura si fanno i debiti scongiuri e si spera che per una volta, il bravo tecnico bresciano non abbia imparato nulla dalla scoppola subita il 29 dicembre scorso.