Riunione di redazione, ci siamo: dopo un anno, Corner ascolterà gli abbonati

In una redazione lavorano i giornalisti che lavorano sulle notizie e sugli approfondimenti. In una redazione moderna, lavorano i giornalisti fanno tutto questo, e in più ascoltano i pareri, le opinioni, i suggerimenti e i contributi dei lettori. Corner - l’iniziativa de L’Eco di Bergamo legata agli approfondimenti sui temi dell’Atalanta - funziona così fin dalla sua nascita, quasi un anno fa. Corner è nato ascoltando i pareri dei lettori, e dopo un anno (il compleanno è il 12 dicembre, speriamo di poterlo festeggiare insieme alla qualificazione dell’Atalanta...), e quasi mille approfondimenti pubblicati, mercoledì 4 dicembre i giornalisti che curano Corner torneranno ad ascoltare l’opinione dei lettori.

L’appuntamento è alle 18,30 alla sede de L’Eco di Bergamo, in viale Papa Giovanni XXIII, 118, a Bergamo. All’ingresso dello storico Palazzo Rezzara che ospita il cuore del giornale, un addetto accoglierà gli abbonati che si sono iscritti (meglio portarsi una stampa dell’iscrizione, ma non è indispensabile) per il check-in. Poi gli ospiti saranno accompagnati al media-center di Sesaab, che ospiterà la riunione.

L’incontro avrà un andamento molto semplice: dopo una rapida presentazione dei contenuti - e dei cambiamenti - che hanno caratterizzato Corner in questo primo anno, la parola sarà lasciata liberamente agli abbonati, appunto per ascoltarne pareri, raccoglierne i suggerimenti. A ognuno degli intervenuti saranno consegnati tre voucher, validi per una prova gratuita da un mese, da «regalare» chi vorranno loro: sono gli abbonati che diventano «ambasciatori» di Corner.

Dopo la riunione, il primo compleanno di Corner sarà festeggiato con un aperitivo.

Chi fosse abbonato e non fosse ancora iscritto può farlo attraverso la mail ricevuta nei giorni scorsi, che contiene tutte le istruzioni necessarie.