Roma- Atalanta primo tempo 1-0. Abraham al 32’, i nerazzurri faticano - Diretta

Non è una grande Atalanta , bisogna dirlo, in questo primo tempo. Un avvio timido con la Roma che va vicino al vantaggio al 3’ con Mancini, salva Musso in angolo. Dopo 10’ minuti di sfuriata giallorossa, il ritmo scende e la gara diventa più equilibrata, si gioca soprattutto a metà campo. A pungere di più però è la Roma che su un recupero di Karsdorf in difesa, va in contropiede. Zaniolo controlla bene e serve un assist incredibile ad Abraham che solo di fronte a Musso lo batte al 32’. L’ Atalanta sembra subire le conseguenze psicologiche dello svantaggio e negli ultimi 15’ non riesce a fare nemmeno un tiro in porta. Nel secondo tempo bisognerà cambiare qualcosa se si vorrà invertire l’andamento della gara.