La Roma con 8 punti è avanti di una lunghezza in classifica rispetto ai nerazzurri e viene da tre vittorie consecutive: due in campionato e una in Europa League (4 a 0 a con l’Istambul Basaksehir). La squadra di Fonseca arriva di slancio alla sfida con i nerazzurri che invece sono reduci dalla batosta di Champions e dal pareggio all’ultimo minuto contro la Fiorentina domenica scorsa. Vista l’indole dei due allenatori ci si aspetta una partita spettacolare con tanti gol. Intanto Gasperini ha ancora mischiato le carte. Esordio per Kjaer in difesa, riposa Zapata e in attacco Ilicic e Gomez insieme a Malinovskyi.

Dalle 19 in campo, segui qui la diretta delle fasi salienti.