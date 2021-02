Sintesi primo tempo

Primo tempo a due facce dei nerazzurri, in avvio e almeno fino al 30’, la squadra è in balia della Samp che riesce meglio nel pressing e nell’impostazione. I meriti dei blucerchiati mettono in evidenza un ’Atalanta che non è la solita: appoggi imprecisi sia in disimpegno, sia in costruzione. E Sportiello, infatti, è protagonista con due interventi in angolo in pochi minuti tra l’8’ e il 10’. Poi è Palomino a salvare sulla linea al 20’ con Sportiello battuto.

Dopo oltre 30’ minuti molto sofferti i nerazzurri reagiscono e cominciano a macinare un po’ più di gioco. Si trovano meglio Muriel e Malinoskyi tanto che al 41’ una splendida combinazione tra i due porta al gol del vantaggio. Il russo mette a segno dal culmine dell’area un gran tiro all’incrocio. Finisce qui il primo tempo. A sorpresa Atalanta in vantaggio 1 a 0 su una sorprendente Sampdoria.