In panchina Gollini, tra i pali Gasperini fa esordire Sportiello. In avanti torna la triade Gomez-Ilicic-Zapata, supportati da Pasalic. In difesa Toloi ha la meglio su Kjaer. A disposizione Palomino, de Roon, Malinosvkyi e Castagne.

Dalle 20.45 segui qui la diretta delle fasi salienti del match.

Ecco le formazioni ufficiali della gara.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Boga, Toljan, Chiriches, G.Ferrari, Peluso; Duncan, Obiang; D.Berardi, Bourabia, Defrel. ALL.: De Zerbi.

ATALANTA (3-4-1-2): Sportiello; Toloi, Djimsiti, Masiello; Hateboer, Pasalic, Freuler, Gosens; Gomez ; Ilicic, Zapata. ALL.: Gasperini.